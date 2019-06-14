Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) призывает руководство Украины всячески поддерживать и гарантировать свободу слова и права журналистов в стране. Такое заявление в кулуарах 30-го Конгресса Международной федерации журналистов, проходящего в Тунисе, сделал генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутиерес, пишет глава НСЖУ Сергей Томилекно в Facebook.

Гутиерес также призвал политических лидеров Украины подписывать Декларацию в защиту свободы слова". "Не может быть настоящей демократии без свободы слова. Мы, в Европейской федерации журналистов, возлагаем большие надежды, что новый президент Украины и избранный в будущем парламент и новый Кабинет министров станут последовательно отстаивать свободу слова и права журналистов, за которые выступает НСЖУ. Мы поддерживаем такую инициативу Национального союза вашей страны", - констатировал Гутиерес.

В свою очередь председатель НСЖУ Сергей Томиленко заявил, что большинство кандидатов в президенты, в том числе и Владимир Зеленский поддержали перед недавними выборами Декларацию в защиту свободы слова, инициированную главной журналистской организацией страны. "Теперь рассчитываем на поддержку участников парламентских выборов, но главное - требуем действенной защиты новой властью украинских журналистов и медиа", - отметил председатель НСЖУ.

Декларация в защиту свободы слова, разработанная НСЖУ, предполагает, что политики обязуются:

уважать свободу слова и самовыражения;

не совершать никаких действий, незаконно ограничивающих эти свободы. Публично осуждать подобные попытки;

не совершать никаких действий, незаконно ограничивающих эти свободы. Публично осуждать подобные попытки; не препятствовать журналистской работе, не оказывать давление на журналистов и СМИ;

не использовать силовые органы и регуляторов для преследования журналистов;

ежегодно проводить публичные отчеты руководителей правоохранительных органов о результатах расследований преступлений против журналистов и борьбе с безнаказанностью;

с уважением относиться к работе журналистов; не делить их на "своих" и "плохих", на вешать ярлыков и не поощрять вражду

уважать существующие законы в сфере свободы слова, а законодательные новации должны быть согласованы с журналистским сообществом и сми в ходе проведения широких консультаций

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Видео: facebook.com/sergiy.tomilenko

Напомним, что в Тунисе журналисты из 150 стран потребовали наказать убийц Шеремета.

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