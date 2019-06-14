В Киеве снова начались облавы на призывников. Полицейские под любым предлогом останавливают молодых людей на улице, пишет "Обозреватель".

По данным издания, задержанных парней сажают в автомобиль и везут в военкомат, а потом на распределительный пункт в Дарницком районе, где, по словам адвоката Александра Щербины, сейчас в нечеловеческих условиях находится около сотни человек. О подобных случаях сообщают и из других городов Украины.

"Моих двоих подзащитных взяли на остановке общественного транспорта. К одному из них подошли полицейские и сказали, что он похож на наркомана, сказали, что проведут поверхностный осмотр. Потом усадили в машину и отвезли в военкомат, далее на распределительный пункт", - рассказал адвокат Щербина.

Уточняется, что оба его подзащитных состоят на учете не в столице, а в других городах.

"Один из Луганской области, второй из Каменского. Там они медкомиссию проходили и стоят на учете. Пятые сутки люди содержатся там в нечеловеческих условиях. Ко мне обратились родители, в среду, 12 июня, было заседание суда и судья принял решение доставить задержанных в четверг на заседание. Потому что военкомат их оттуда не выпускает", - рассказывает Щербина.

Фото: facebook.com

Позже в четверг, 13 июня, стало известно, что на суд ребят так и не доставили. Как завили представители военкомата - задержанных уже отправили в воинские части. Само заседание суда началось с отвода судьи.

Похожую историю рассказал пользователь соцсети Виталий Доля о своем друге, который в 13-14 лет выехал на ПМЖ в США.

"Т.е. со всех учетов тут он снят. Постоянно проживал в Америке. Естественно, никаких повесток он получать не мог. Приехал на три недели навестить родных. Стоял на вокзале, когда к нему подошли трое в военной форме. Затолкали в машину и повезли в военкомат, там же провели медкомиссию. И отправили в Яворив Львовской области. Сначала намекали, что можно порешать вопрос за 1500 долларов, а когда отец поднял шум, то принципиально уже ничего не решали. Теперь он служит во Львове", - дополнил Виталий.

В Киевском военкомате утверждают, что подали в полицию список почти из 30 тысяч призывников, которые не явились в военкоматы и уклоняются от службы в ВСУ.

"У нас сейчас идет призывная компания, вы же знаете. Мы передали в полицию список тех, кто не явился по повесткам. За это предусмотрена уголовная ответственность. Теперь полиция может любого, кто попал в их поле зрения, например, за нарушение правил дорожного движения или еще что-то - проверить, нет ли его в этом списке. Если есть, то его отправляют в районный комиссариат", - сказал заместитель начальника Киевского военкомата Игорь Слюсаренко.

Однако в полиции Киева о списке в 30 тысяч уклонистов ничего не слышали.

"У меня такой информации нет. Полиция имеет право задержать человека, только если он уклоняется от службы и против него уже открыто производство, и он находится в розыске", – подчеркнула в беседе с нами спикер столичной полиции Оксана Блищик.

По словам адвоката Александра Щербины, открыть дело за уклонение от службы и объявить в розыск человека не так просто.

"Военкомат должен показать корешки от повесток, которые были лично вручены призывнику. Только они доказывают, что он не являлся и уклонялся. Далее военкомат должен обратиться к следственному судье предоставить доказательства, что этот молодой человек злостно уклоняется от службы. Тогда судья принимает решение об объявлении этого человека в розыск. Это не такая простая процедура", - говорит адвокат.

К тому же, если уклонист был пойман на улице, то суд обязан избрать ему меру пресечения, а также должно начаться следствие. И никто не имеет право везти его в пункт сбора.

"Сейчас полиция еще применяет такой метод. Они шлют повестки людям и приглашают их прийти в участок якобы для дачи пояснений по такому-то делу. Но в повестке даже не указано в качестве кого по делу проходит молодой человек - свидетель, потерпевший, подозреваемый. Т.е. просто их заманивают, чтобы передать в военкомат", - утверждает Щербина.

Юрист обращает внимание, если с вами произошло подобное, к вам на улице подошли полицейские, представители военкомата, то требуйте составления протокола прямо на месте. Не соглашайтесь ехать в участок. Также требуйте адвоката, вам обязаны предоставить бесплатного защитника тут же на месте.

А если вас все же доставили в пункт сбора или в военкомат, связывайтесь с родными, просите помощи. Вызывайте полицию по "102", фиксируйте, что вас незаконно удерживают и не позволяют воспользоваться адвокатом.

Ранее "Страна" писала о том, что на Закарпатье из-за бушующей непогоды попросили отстрочить призыв в армию.

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