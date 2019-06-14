Генпрокуратура и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР". Об этом сообщил в своем Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Роману Лягину, который, по словам Луценко, в мае 2014 года организовал и проводил так называемый референдум в "ДНР" инкриминируют государственную измену.

Скриншот, фото: Facebook/ Юрій Луценко

Отметим, что в марте этого года народный депутат Наталья Веселова в своем Facebook писала, что Лягин сдался СБУ по программе "Тебя ждут дома" и стал ценным свидетелем для украинских правоохранителей. Однако в СБУ эту информацию опровергли, заявив, что Роман Лягин по программе "Тебя ждут дома" не сдавался.

Впрочем, появление такой информации все равно примечательно и может указывать на то, что Лягина на самом деле не задерживали в ходе спецоперации (как сейчас отчитываются правоохранительные органы), а он сдался сам.

Напомним, воевавшему за "ЛДНР" чеху дали на родине условный срок.

Также мы писали, что суд Запорожья частично оправдал фермера, обвиняемого в выдаче "ДНР" 10 украинских спецназовцев.