В Прилуках Черниговской области представители избирательного штаба одной из политсил избили двух журналистов портала "Стоп коррупция" во время подготовки материала о возможном подкупе избирателей. Об этом в Facebook сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

По словам Томиленко, происшествие случилось вечером 13 июня. Съемочная группа приехала в Прилуки после звонка на горячую линию по поводу возможного подкупа избирателей. Во время подготовки информации на журналистов напал один из присутствовавших на мероприятии: сначала мужчина набросился на журналистку Марию Гураль – пытался вырвать микрофон и начал толкать девушку, а потом избил журналиста Владимира Цыганова.

"На нашу горячую линию поступил звонок, что в Прилуках в местной кофейне состоится собрание по предвыборной агитации с вероятносью подкупа избирателей. Наша съемочная группа сразу по редакционному заданию выехала на место происшествия. Сначала журналисты зашли туда как обычные посетители и зафиксировали, как людям предлагали деньги за голос за кандидата в Верховную Раду", - рассказывает в комментарии НСЖУ медиа-юрист ОО "Стоп коррупции" Роксолана Арийончик.

Но журналисты вернулись на запад с камерами, присутствующие в зале начали разбегаться. "У дверей стоял заместитель начальника избирательного штаба кандидата и как раз он начал сопротивляться журналистам. Мария Гураль попыталась взять у него комментарий, чтобы объяснил, почему он нарушает закон и пытается оказать подкуп избирателей. Мужчина на такое отреагировал очень агрессивно: начал вырывать микрофон и сильно толкать Марию", - рассказывает Арийончик.

На помощь журналистке прибежал коллега – Владимир Цыганов, которому в этой схватке досталось больше всего. Нападающий набросился на Владимира, подняв драку и завалив журналиста на землю. В итоге пострадавший журналист имеет многочисленные синяки, в том числе и на лице, и рассечение кожи под глазом. Обследование и судебно-медицинская экспертиза должны установить нет ли более серьезных поражений, в частности, сотрясения мозга.

"Всю схватку зафиксировал оператор. Съемочная группа сразу вызвала полицию, и написала соответствующие заявления, дала показания, и видео-запись и тому подобное. Правоохранители сработали достаточно оперативно: сразу признали потерпевшими Марию и Владимира, оператора допросили как свидетеля. Затем произошло опознание нападающего по фотокарточке. Уголовное производство открыто по статье 345-1 ч. 2 (угроза и насилие в отношении журналиста)", - говорит юрист.

Нападавшего задержали ночью, но сразу доставили в медучреждение, поскольку мужчина жаловался на плохое самочувствие. "Надеемся, что уже в ближайшее время подозреваемому объявят подозрение в совершении уголовного правонарушения", - подчеркивает Арийончик.

"Очевидно, политические штабы в округах набирают людей с разным уровнем политической культуры, но физическая агрессия к журналистам - это однозначная красная карточка для кандидатов, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Рассчитываем на мгновенную реакцию правоохранителей в каждом таком случае, тогда выборы для журналистов в регионах перестанут быть испытанием на мужество".

Фото: facebook.com

Напомним, что подозреваемого в нападении на оператора во время бойни на Барабашово оправили под домашний арест.

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