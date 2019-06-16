В воскресенье, 16 июня, отмечается один из главных праздников православной церкви - День святой Троицы. Этот день знаменует собой сошествие Святого Духа на апостолов на 50-й день после воскрешения Иисуса Христа. Дата праздника высчитывается от Пасхи, поэтому каждый год Троица выпадает на разные дни. Мы собрали информацию о распространенных традициях и приметах, а также поздравления и открытки.

Что нужно и чего нельзя делать на Троицу

Подготовиться к празднику нужно заранее. Накануне люди делают тщательную уборку в доме и дворе, выбрасывают старые вещи. Жилище украшают букетами из цветов и трав, то же самое делают и в церквях.

На Троицу верующие обязательно должны пойти на службу в церковь - к слову, служба на Троицу является одной из самых красивых. В церковь несут букет трав, который там освящается, а затем его приносят в дом и хранят за иконами. Прошлогодние троицкие букеты нужно сжечь. Также троицкие травы используют для настоев, в которых купают детей.

Работать в воскресенье не желательно. В этот день нужно обязательно собраться всей семьей, позвать гостей и друзей. В родительскую субботу стоит посетить кладбище, раздать угощения за умерших, помянуть их души. Но в день самой Троицы ходить на кладбище нельзя.

На святую Троицу принято готовить праздничный стол. Обычно готовят каравай, пекут блины, оладьи и пироги. На столе должны быть блюда из яиц, рыбы и птицы.

В этот праздник верующие должны быть милосердными, одарить малоимущих. Близким людям можно дарить подарки.

В народе говорят, что на Троицу нельзя купаться. Считается, будто русалки затянут в воду и утопят. Однако на самом деле церковь не запрещает купаться в этот день.

На Троицу, как и в другие религиозные праздники, нельзя ругаться, ссориться, сквернословить, думать о плохом.

Открытки и поздравления с Троицей

Близким и родным, которые в это воскресенье не рядом, можно отправить открытку и поздравление.

Пусть в светлый День Троицы и всегда с тобой будут Бог-отец, Сын и Дух Святой. Здоровья, любви, благополучия и мира.

Пусть также, как триедины Бог-отец, Сын и Дух Святой, будут целостными твои мысли, действия и душа.

Сегодня светлый праздник Троица

Пусть твое сердце успокоится,

Пусть радость душа наполнится,

А все желания исполнятся.