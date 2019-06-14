Российского актера сериала "Сваты" Федора Добронравова исключили из перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом свидетельствует обновленный 14 июня список, опубликованный на сайте Министерства культуры.

В Министерстве культуры пояснили, что актер исключен из перечня согласно решению суда, которым Добронравову отменили запрет на въезд в Украину и разрешили вновь ретрансляцию фильмов с его участием, пишет "Украинская правда".

"В данном конкретном случае мы получили решение суда, которое вступило в силу, и мы, выполняя закон и решение суда, отменили приказ о включении Добронравова в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины", - отметила пресс-секретарь Минкульта Юлия Даценко.

Федор Добронравов. Фото: sputnik.md

По ее словам, с 2014 года, когда началась российская агрессия в отношении Украины, были выработаны четкие механизмы, действия Минкульта.

"Мы получаем письмо от СБУ и вносим в этот список. Мы не обсуждаем решения СБУ: это их компетенция и их полномочия. В обратном случае - процедура та же ", - отметила Юлия Даценко.

На данный момент в этом списке 147 фамилий деятелей культуры. Любопытно, что в нем до сих пор значится Иосиф Кобзон, который скончался в августе 2018 года.

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