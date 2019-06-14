Жара в Киеве бьет температурные рекорды. Так, ночь с четверга на пятницу, 14 июня, оказалась самой теплой с 1927 года, то есть за 92 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Так, сообщается, что в ночь на пятницу, 14 июня, температура в Киеве не опустилась ниже +20,1 градусов. Это рекордное значение за почти столетний период.

"Учитывая высокий температурный фон, который на 9 градусов превышает климатическую норму, это, наверное, не последний рекорд жаркого июня", - сообщают в обсерватории.

Напомним, синоптики сообщили, как долго продержится в Украине невероятная жара. Она не отступит, как минимум, до конца текущей недели.

Также мы писали о том, что принесла в Украину аномальная жара. Например, в Одессе позеленело море и гибнут дельфины, а во Львове наблюдается нашествие комаров.