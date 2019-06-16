16 июня в Украине отмечают День медика. В этом году он совпадает с Троицей и Днем отца. Это профессиональный праздник всех сотрудников отрасли здравоохранения. Его отмечают медсестры, акушеры, санитары, лаборанты, фармацевты, фельдшеры, врачи.

День медика в Украине

У Дня медика - плавающая дата, каждое третье воскресенье июня. Такая традиция сложилась с 1981 года и ее не стали прерывать. В 1996 году указом президента дата была закреплена за третьими выходными первого летнего месяца.

В Украине это не единственный праздник медицинских работников. В первое воскресенье октября у нас в календаре Международный день медика, а 12 мая праздник у медсестер.

Открытки и поздравления с днем медика

Сегодня можно поздравлять всех родственников и знакомых, которые работают в сфере здравоохранения, и дарить им подарки. Единственное правило – не дарить алкоголь и сладости. Это слишком очевидное подношение, эти вещи чаще всего дарят медикам благодарные пациенты.

Пусть сердце бьется от радости, а голова кружится только от счастья. С днем медика!

Желаю счастья, крепких нервов,

любви, удачи, доброты.

С Днем медицины, дорогая.

Всего-всего достойна ты.

С Днем медика! Желаю благополучия, профессиональных успехов, признания и простых человеческих радостей.

В этот день, мне желать не лень

Счастья, радости удачи,

дома и уютной дачи.

С Днем Медика!

Пусть будет больше здоровых пациентов, меньше сложностей в работе, и огромное количество поводов для оптимизма. С Днем медика!