Сборная Украины поднялась на три строки в рейтинге ФИФА. Бельгийцы - лучшие
Международная футбольная ассоциация (ФИФА) обновила свой рейтинг национальных сборных. Об этом сообщается на сайте организации.
Лидером рейтинга осталась сборная Бельгии. На втором месте - французcкая сборная, а Бразилия сохранила за собой третье место. На пятое место поднялась сборная Португалии, которая выиграла Лигу наций.
Сборная Украины после двух побед над Сербией и Люксембургом в отборе на Евро-2020 поднялась на три строчки и теперь занимает 24-е место в списке.
Рейтинг ФИФА от 14 июня:
- Бельгия (1)
- Франция (2)
- Бразилия (3)
- Англия (4)
- Португалия (7)
- Хорватия (5)
- Испания (9)
- Уругвай (6)
- Швейцария (8)
- Дания (10)
...
23. Уэльс (19)
24. Украина (27)
25. Тунис (28)
Ранее "Страна" писала о том, что названа дата старта нового футбольного сезона Украинской Премьер-лиги.
Также мы сообщали, что в новом сезоне чемпионата Украины по футболу появится плей-офф за Лигу Европы.
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