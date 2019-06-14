Международная футбольная ассоциация (ФИФА) обновила свой рейтинг национальных сборных. Об этом сообщается на сайте организации.

Лидером рейтинга осталась сборная Бельгии. На втором месте - французcкая сборная, а Бразилия сохранила за собой третье место. На пятое место поднялась сборная Португалии, которая выиграла Лигу наций.

Сборная Украины после двух побед над Сербией и Люксембургом в отборе на Евро-2020 поднялась на три строчки и теперь занимает 24-е место в списке.

Рейтинг ФИФА от 14 июня:

Бельгия (1) Франция (2) Бразилия (3) Англия (4) Португалия (7) Хорватия (5) Испания (9) Уругвай (6) Швейцария (8) Дания (10)

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23. Уэльс (19)

24. Украина (27)

25. Тунис (28)

Ранее "Страна" писала о том, что названа дата старта нового футбольного сезона Украинской Премьер-лиги.

Также мы сообщали, что в новом сезоне чемпионата Украины по футболу появится плей-офф за Лигу Европы.