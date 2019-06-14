На момент выхода из коалиции "Народного фронта" в ней насчитывалось более 226 депутатов. Об этом спикер Рады Андрей Парубий сообщил в эфире "ЭспрессоTV", его запись опубликована в YouTube.

"Я передал, как председатель Верховной Рады Украины, в суд несколько важных документов: это документ численности двух фракций… Все заявления, которые поступали в Аппарат Верховной Рады о выходе из коалиции… Как коалиция на момент своего создания насчитывала 302 народных депутата… Я передал все заявления, всех народных депутатов, которые написали заявления о выходе. И если количество этих заявлений отнять от цифры 302, тоже выходит более, чем 226, что подтверждает, что на момент выхода из коалиции "Народного фронта", коалиция существовала", - сказал Андрей Парубий.

По словам председателя парламента, до выхода фракции "Народный фронт" коалиция состояла не только из 2 фракций, но и из внефракционных депутатов Рады.

Парубий про коалицию - с 03:13. Видео: YouTube/ Espreso.TV

Напомним, 11 июня Конституционный суд начал рассматривать по существу представление нардепов от Народного фронта о признании указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады неконституционным. Этим документом он досрочно прекратил полномочия Рады, назначив внеочередные парламентские выборы на 21 июля. Если до 21 июля указ признают неконституционным, то досрочных выборов не будет. И они пройдут, как и было намечено ранее, в конце октября 2019 года.

Также представитель Зеленского рассказал, что роспуск Рады был конституционным, так как отсутствие на момент подписания указа коалиции - общеизвестный факт.

Кроме того, мы писали о том, что решит Конституционный суд по указу Зеленского.