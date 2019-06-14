В Бердичеве местный бизнесмен поджег себя в сессионном зале городского совета. Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на местную полицию в пятницу, 14 июня.

"По предварительной информации, в Бердичевское отделение полиции поступило сообщение, что в зал, где проходит сессия городского совета, зашел мужчина, который облил себя неизвестной жидкостью и поджег. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, но обошлось без госпитализации", – говорится в сообщении.

Известно, что это местный предприниматель 1955 года рождения, который таким образом хотел привлечь внимание к рассмотрению на сессии своего вопроса.

По данным сайта сайта "Наш Бердичев", перед тем, как совершить попытку самосожжения мужчина заявил, что ему препятствуют заниматься предпринимательской деятельностью.

Во время происшествия пострадал депутат городского совета Валерий Шелепа и другие депутаты, которые пытались потушить огонь на мужчине.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео самосожжения бойца ССО под зданием Минобороны.

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