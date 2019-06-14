В списке мажоритарщиков партии Святослава Вакарчука "Голос" оказалась Янина Резник, которая связана со скандальным бизнесменом, "серого кардиналом" Днепра Александром Петровским (Нариком).

Янина Резник идет по 27 округу в Днепре, который включает часть Самарского и Центрального районов областного центра, а также весь Соборный район.

Список мажоритарщиков партии "Голос"

Она является заместительницей управляющего делами – начальницей управления обеспечения деятельности Днепропетровского облсовета. На президентских выборах была в команде Петра Порошенко, имеет тесные связи с Александром Петровским, который активно помогал Порошенко на выборах.

Кстати, сам Петровский еще в 2018 отмечал Резник в своем сообщении о церемонии вручения Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия", которая вручается "лучшим представительницам бизнеса, культуры, медицины, СМИ, спорта, научного и общественного сектора, которые своими делами и ответственностью получили уважение в обществе". "Приятно отметить и победительниц среди днепрянок. Это...Янина Резник - начальник управления обеспечения деятельности Днепропетровскго облсовета", - написал, в частности, бизнесмен о победителях мероприятия, который организовал его благотворительный фонд. Впрочем, в какой номинации наградили Резник он не указал.

Фото: facebook.com

Резник была помощником-консультантом депутата Днепропетровского областного совета Юрия Козака в 5-6 созывах, работающего начальником Главного управления Пенсионного фонда в Днепропетровской области. Вместе с Юрием Козаком в 2010 году Янина Резник баллотировалась в областной совет от Народной партии, но не прошла.

Напомним, что жена Вятровича Ярина Ясиневич идет на выборы от партии Вакарчука.

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