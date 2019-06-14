Сегодня исполняется пять лет со дня крушения украинского самолета Ил-76 рядом с аэропортом Луганска. Военных сбили сепаратисты из переносного зенитно-ракетного комплекса. Погибло 49 человек.

После крушения Ил, украинская авиация снизила интенсивность полетов над зоной боевых действий. Стало очевидно, что у сепаратистов появились средства воздушного поражения, которые применяют профессионалы. А официальные потери украинских самолетов на Донбассе с тех пор не разглашаются.

Впрочем, несмотря на потерю помощи с воздуха, луганский аэропорт продержался под контролем ВСУ еще два с половиной месяца - до 1 сентября.

"Страна" вспомнила, что известно об одной из главных трагедий той войны.

Ситуация накануне крушения Ил-76

Падение самолета произошло через две недели после того, как в Луганске украинский самолет обстрелял здание ОГА. Там погибло 8 человек гражданских и еще 22 было ранено.

Это дало новый импульс к войне, которая разгорелась с большим ожесточением.

Одной из главных точек напряжения в Луганске был аэропорт. Как и в Донецке, его контролировали ВСУ + Нацгвардия, укрепленные бронетехникой и тяжелым вооружением.

Сначала там находилось порядка двухсот человек. Но численность группировки начали быстро наращивать воздушным путем, поскольку сепаратисты блокировали путь по земле. В аэропорту то и дело садились военно-транспортные самолеты.

Но все изменилось 14 июня.

Как взрывали самолет

Ночью 14 июня 2014 года через аэропорт следовал очередной конвой грузовых самолетов - 2 борта Ил-76 и один Ан-26.

Первый Ил-76 удачно совершил посадку, а второй - был сбит. Увидев это, третий самолет, Ан-26, изменил курс и вернулся обратно, после чего авиасообщение с аэропортом было приостановлено.

Доподлинно это неизвестно до сих пор - но утверждается, что самолет сначала подбили из ПЗРК "Игла", а потом добили несколькими залпами из ЗУ-23 (23-мм спаренная зенитная установка).

Военные эксперты утверждали, что сепаратисты увидели траекторию посадки по первому севшему "Ил" и таким образом смогли попасть во второй.

Самолет упал в шести километрах от аэропорта. Погибло 49 военных: основная часть - десантники 25-й бригады, остальные - летный состав.

Вечером того же дня националисты атаковали российское посольство в Киеве. Они переворачивали машины дипломатов и забросали здание яйцами. Туда же прибыл министр иностранных дел Андрей Дещица, который заявил протестующим, что "Путин х...ло".

Это вызвало скандал, и через четыре дня Дещицу сняли с поста министра, назначив на его место Павла Климкина.

15 июня 2014 года тогдашний глава "ЛНР" Валерий Болотов заявил, что украинский самолет был сбит его вооруженными формированиями. Причиной трагедии, как тогда сказал лидер сепаратистов, стало "нарушение воздушного пространства Луганска".

Несмотря на масштаб трагедии, это ещё не стало поворотным пунктом войны. Ещё была надежда на мир, и 20 июня Петр Порошенко объявил перемирие. Впрочем, уже 1 июля он отказался его продолжать. И война разгорелась с новой силой.

Расследование крушения

Сразу же после трагедии Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по статье "террористический акт".

На скамье подсудимых оказался генерал-майор Генштаба ВСУ Виктор Назаров, который в момент трагедии руководил Штабом АТО. Ему инкриминировали, правда, не терроризм, а "небрежное отношение к военной службе". Генералу грозило до 8 лет лишения свободы.

Судебный процесс по делу ИЛ-76 начался 17 декабря 2015 года в Павлоградском городском районном суде.

По мнению следствия, Назаров виновен в том, что не предпринял должные меры и отправил самолет в Луганский аэропорт, хотя и знал, что это опасно. В материалах следствия это сформулировано следующим образом: "Назаров должен был принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета ИЛ-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года".

Считалось, что Назаров точно знал о размещении на аэродроме Луганска групп, вооруженных ПЗРК, то есть "осознавал, что полет самолетов на указанный аэродром будет осуществляться на территорию противника" и был проинформирован о "террористической угрозе".

"13.06.2014 года в штаб АТО с СБУ поступила информация - о том, что две группы боевиков вооруженные ПЗРК, отправились на аэродром Луганска и намерены сбивать самолеты", - отмечал на суде прокурор.

Сам военный отвергал обвинения. В многочисленных интервью Назаров не раз заявлял, что в тот момент было невозможно организовать для десантников сухопутный коридор, поэтому пришлось отправить военных по воздуху.

При этом приказ об отправке ИЛ-76, по словам Назарова, поступил свыше и он, как тогдашний начальник штаба АТО, просто подписал документ.

Во время следствия Назаров не был в СИЗО. Он продолжал служить в армии и в 2015 году даже баллотировался на местных выборах по спискам партии Ляшко.

Приговор Назарову

В марте 2017 года Павлоградский межрайонный суд признал генерал-майора виновным в гибели украинских военных и приговорил его к семи годам лишения свободы.

Суд также постановил, что моральный ущерб должно компенсировать Министерство обороны. Однако компенсации получат только самые близкие родственники – родители и жены. Размер компенсации – по 500 тыс. грн в пользу семей жертв.

При этом Назарова не лишили звания генерал-майора. Судья также добавила, что генерал может просить о помиловании.

Порошенко тогда высказал недовольство приговором. А Назаров подал апелляцию, которая рассматривается до сих пор: суд загружен перепроверкой всех экспертиз. Поэтому генерал пока на свободе и даже работает в Минобороны. В 2017 году это ведомство, кстати, выдало ему квартиру в Киеве.

То есть скорее всего была политическая воля генерала не сажать (и это видно по реакции Порошенко).

Кто в итоге сбил самолет?

Насчет конкретных исполнителей удара по Ил-76 бытуют разные версии. Еще в 2017 году начальник СБУ Василий Грицак заявлял, что это сделали бойцы российской ЧВК "Вагнера".

По данным СБУ, в операциях по уничтожению Ил-76 с украинскими десантниками и штурме Луганского аэропорта участвовали 72 члена ЧВК, 15 из них убиты.

"Мы каждого знаем по имени", - сказал Грицак.

"С большой долей вероятности я сейчас назову тех, кто скорее всего, нажимал на спусковые крючки ПЗРК. Это Гурылев Андрей Андреевич, город рождения Улан-Уде. Адрес: Республика Бурятия, Улан-Уде, Иволгинский район, село Кибалино, дом 34. Я хочу чтобы все знали, кто эти люди. Должность: стрелок-зенитчик расчета ПЗРК. Другой человек - Лебедев Андрей Николаевич. Место рождения: село Харинское, Рыбинского района, Ярославской области", - заявил Грицак.

Также СБУ опубликовала разговоры людей с голосами похожими на Игоря Плотницкого и Дмитрия Уткина - командира "Вагнера":

Эту же версию СБУ повторила и сегодня. Добавив еще совсем немного информации.

"Следователи СБУ установили, что преступный приказ отдал непосредственно командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров, командированный на Донбасс для осуществления военного вторжения и оккупации части территории суверенной страны. Более того, исполнители убийства украинских воинов - Дмитрий Уткин, Андрей Гуральов и Андрей Лебедев, по возвращении в Россию были отмечены Путиным официальными государственными наградами "Орденами Мужества"".

А неделю назад Апелляционный суд Запорожской области признал вину России в крушении самолета.

Впрочем, Владимир Зеленский, который сегодня пришел почтить жертв трагедии в Зал памяти Минобороны, не повторял тезисов СБУ и не упоминал россиян, а назвал атаковавших Ил-76 просто "террористами" - безотносительно их гражданства.

"Родные, друзья и вся Украина сегодня чтят память 40 погибших бойцов 25-й воздушно-десантной бригады (г.. Днепр) и 9 членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-76 из состава 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Они погибли 14 июня 2014 около часа ночи - их самолет был сбит террористами при заходе на посадку в аэропорту "Луганск". Я искренне разделяю печаль и горе родных и близких каждого из погибших. Наш долг перед ними заключается в том, чтобы не допустить повторения подобных трагедий в будущем. Поэтому я,

как Верховный Главнокомандующий ВС Украины, поручил начальнику Генерального штаба активно работать над системным изучением боевого опыта, полученного из этой и других трагедий, и учитывать его в дальнейших спецоперациях и реформах ВСУ.

Конечно, я знаю о судебных тяжбах по этой трагедии. Это свидетельствует о больших проблемах в архитектуре военной юстиции. Наладить ее эффективное функционирование - один из приоритетов для меня. Гибель военных - это не статистика. Это глубокая рана для страны, которая еще долго не заживет.

Сегодня я пришел почтить память каждого солдата, погибшего именно в этот день, 14 июня, за все годы войны за независимость и территориальную целостность Украины", - заявил президент.

Зеленский в Минобороны почтил память жертв крушения Ил-76. Фото - Минобороны Украины