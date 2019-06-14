В Украине 44% граждан довольны своей работой, но 51% считают свой уровень доходов недостаточным. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) под названием "Барометр счастья", сообщает пресс-центр ЕБА.

Уточняется, что целью опроса было выяснить причины, которые заставляют украинцев выезжать за границу работать, и найти пути решения этой проблемы.

Европейская бизнес ассоциация провела опрос среди 1118 интернет-пользователей, из которых 80% - жители столицы и большую часть составляют офисные работники. Опрос проводился по таким критериям: уровень доходов, текущая работа, система здравоохранения, система образования, социальная жизнь и досуг, безопасность, соблюдение прав, экология и общий опыт жизни.

В результате исследования, общий индекс "Барометра счастья" у украинцев составил 2,61 из 5 возможных. Уточняется, что это на 0,14% больше, чем в прошлом году. Оценки критерия "уровень доходов" разделились на два лагеря, однако большая часть опрашиваемых - 51% - все же недовольны своим уровнем дохода. Лишь 44% респондентов удовлетворены своей текущей работой.

Состоянием системы здравоохранения довольны 42% опрошенных, высокий уровень образования в Украине отметили 52%. Самые низкие баллы получили критерии состояния безопасности в Украине - 72% респондентов не чувствуют себя безопасно и 62% негативно относятся к правовой системе.

"Ассоциация уже во второй раз проводит собственное исследование уровня счастья украинцев, и второй раз результат Индекса оказывается в отрицательной плоскости. Наши данные подтверждаются и мировыми отчетами, так, согласно World Happiness Report, Украина занимает 133 место из 156 стран, а следовательно, входит в тридцатку самых несчастных стран мира. Это мощные сигналы того, что страна нуждается в комплексных структурных изменениях и реформах", - прокомментировал результаты исследования исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко.

С 2014 года в Украине стала ощутимой острая проблема трудовой миграции: по данным Госслужбы статистики Украины, 1,3 млн украинцев с востока мигрировали в другие страны в поисках безопасности и работы. СЕО и владелец группы компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк отметил, что аграрный сектор страдает от кризиса технических работников - водителей, комбайнеров, механизаторов, агрономов.

По словам Анны Деревянко, в Украине прежде всего необходимо сформировать безопасные условия для жизни и работы граждан. Необходимо повысить размеры минимальной заработной платы, повысить эффективность работы полиции, армии, правовой среды в целом, реформировать охрану труда и применить меры по улучшению экологической ситуации в стране. Со стороны частного бизнеса важно переходить на "белую" зарплату, обеспечивать социальные гарантии работникам и безопасность труда, способствовать развитию и обучению сотрудников.

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