Украина и США будут вместе разыскивать украинцев, которые участвовали во Вьетнамской войне или служили во Вьетнаме. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

Так, меморандум, направленный на осуществление мер по поиску украинцев-ветеранов, участвовавших во Вьетнамской войне или служивших во Вьетнаме, подписали Министерство по делам ветеранов Украины и управление Министерства обороны США по розыску военнопленных и пропавших без вести.

Оба ведомства будут в рамках украинского и американского законодательства, а также с помощью имеющихся ресурсов, привлекаться к поиску украинских ветеранов советского времени, участвовавших в боевых действиях во Вьетнамской войне (1959-1975) или проходивших военную службу во Вьетнаме (1975-1986).

Найденных ветеранов будут интервьюировать относительно имеющейся у них информации о военных операциях, в ходе которых военные США попали в плен или пропали без вести.

Напомним, в ноябре 2018 года в Верховной Раде проголосовали за назначение министром по делам ветеранов экс-нардепа из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирины Фриз.

А 13 марта 2019 года Кабмин назначил заместителей министра по делам ветеранов, ими стали Оксана Гаврилюк и Александр Терещенко.