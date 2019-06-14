В Службе безопасности Украины утверждают, что следователям СБУ удалось найти доказательства, что решение сбить самолет ИЛ-76 над Луганском в 2014 году было принято в Кремле и приведено в действие наемниками из ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Пять лет тому назад, 14 июня 2014 года, в небе над Луганском сотрудники российской военной разведки (ГРУ) сбили военно-транспортный самолет Министерства обороны Ил-76... Служба безопасности имеет неопровержимые доказательства, что решение о сбивании было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением главного управления Генштаба вооруженных сил РФ, известным как "частная военная компания "Вагнера", - сказано в сообщении.

По данным СБУ, приказ сбить самолет с 49 украинскими военнослужащими на борту отдал непосредственно командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров, откомандированный на Донбасс для осуществления военного вторжения и оккупации части территории Украины.

"Более того, исполнители убийства украинских воинов - Дмитрий Уткин, Андрей Гуралев и Андрей Лебедев, по возвращении в Россию были отмечены Путиным официальными государственными наградами "Орденами мужества", - сообщает СБУ.

Следователи Службы безопасности выписали уведомление о подозрении руководителю ЧВК "Вагнера" Дмитрию Уткину еще в 2017 году.

Напомним, в ночь на 14 июня 2014 года противник из переносного зенитно-ракетного комплекса сбил украинский самолет ИЛ-76 во время посадки в аэропорту Луганска. На борту были десантники, которые должны были сменить на позиции своих боевых товарищей, и везли медикаменты, воду и продовольствие. Все 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа погибли.

В 2017 году Павлоградский межрайонный суд признал генерал-майора Виктора Назарова, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции, виновным в гибели украинских военных в сбитом в 2014 году террористами Ил-76 и приговорил его к семи годам лишения свободы. В обвинительном акте было указано, что Назаров точно знал о размещении вокруг аэродрома Луганска незаконных вооруженных формирований.