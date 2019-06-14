Киев считает, что Россия не хочет вести с Украиной переговоры о транзите газа по справедливым правилам. Об этом заявил исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Он счел абсурдным предложение главы российского Минэнерго Александра Новака подписать мировое соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом". Это соглашение, как считает Витренко, подразумевает, что "Нафтогазу" надо отказаться от $2,8 млрд, которые ему по решению суда должна выплатить российская компания.

"После того как Украина и ЕС заняли консолидированную позицию, что транзит через Украину должен осуществляться по справедливым европейским правилам, для России эти переговоры (по газу - прим. ред.) стали неинтересными. Похоже, что РФ ждет "переговорщиков", которые будут сдавать интересы Украины, а не договариваться о цивилизованных и справедливых правилах для всех сторон", - написал Юрий Витренко.

Как считает исполнительный директор "Нафтогаза", в случае мирового соглашения с "Газпромом" украинская компания "как минимум "добровольно" откажется от $2,8 млрд, а как максимум еще и вернется в статус должника по положению контракта "бери или плати" (более $80 млрд до конца 2019 года) за газ, отобранный в 2014–2015 годах (около $4 млрд)".

"И это все ради продолжения текущего контракта на транзит, на который, в интерпретации "Газпрома", мы согласимся вопреки решению арбитража и без как-либо обязательств со стороны "Газпрома" по объемам транзита. То есть, как только "Газпром" достроит "Северный поток-2" и "Турецкий поток", он прекратит транзит через Украину, и мы по этому контракту не станем получать деньги. Абсурдное для нас "мировое соглашение", не так ли?" - добавил Витренко.

По его мнению, Россия пытается обмануть и Украину, и своих европейских партнеров. Исполнительный директор "Нафтогаза" выступил за прекращение строительства "Северного потока-2", а также за проведение "эффективного антимонопольного расследования" против "Газпрома". Юрий Витренко призвал готовиться к тому, что с 2020 года транзит газа через Украину прекратится.

С января 2020-го истекает срок транзитного контракта "Газпрома" с "Нафтогазом Украины". Новый контракт планируется обсудить на трехсторонней встрече представителей России, Украины и Евросоюза. Она может состояться во второй половине сентября 2019-го.

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В то же время, остается открытым вопрос - отдаст ли Украина России 3 млдд долларов, которые Киев получил во время президентства Виктора Януковича. Этот процесс рассматривает суд Лондона, он решил дело в пользу России, но дело сильно затягивается.