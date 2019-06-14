Конституционный суд признал неконституционными ряд положений Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".

В деле, которое рассматривалось по представлению 46 народных депутатов, КС решил, что НКРЭКУ была создана неконституционным способом, ее статус и способ формирования не соответствуют Конституции, пишет "Зеркало недели".

НКРЭКУ создал президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 № 694. Позже - 22 сентября 2016 года - Верховная Рада приняла Закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", которым было предусмотрено, что НКРЭКУ является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.

КС признал, что образовав НКРЭКУ, своим указом президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы. Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.

Кроме того, КС решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции. По своим функциям, задачам и полномочиям НКРЭКУ по сути является центральным органом исполнительной власти, а потому в соответствии с Конституцией закон должен определить именно такой ее статус, предусматривающий вхождение НКРЭКУ в систему органов исполнительной власти и направления ее работы Кабинетом Министров. По этому вопросу КС выражал свою позицию еще в 2000 году по делу о конституционности Закона "О естественных монополиях".

Следует отметить, что деятельность НКРЭКУ в период президентства Порошенко была связана со многими скандалами. Ее обвиняли в принятии решений в интересах тогдашнего президента, его окружения и определенных олигархических групп, в частности введение формулы "Роттердам+" (утверждена НКРЭКУ в марте 2016), которая позволяла "выкачивать" средства из госбюджета и привела к введению высоких тарифов для населения и промышленности.

Примечательным является то, что дело о неконституционности Закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" находилась на рассмотрении КС с 2017 года. В течение 2018-2019 гг., Когда председателем КС был Станислав Шевчук, рассмотрение этого дела было фактически заблокировано. Многие считали, что таким образом КС подыгрывает президенту Порошенко. Дошло до того, что ряд судей КС открыто обвинили тогдашнего председателя КС Шевчука в манипулировании рассмотрением этого дела.

Так в письме к своим коллегам от 13 марта с.г. судьи КС Н. Мельник, С. Сас и И. Слиденко указали, что с рассмотрением этого дела Шевчук прибег к откровенным манипуляциям и искусственному затягиванию его рассмотрения, в результате чего это дело не рассматривалось КС более года (начиная с 7 февраля 2018 - Шевчука избрали председателем КС 21 февраля 2018).

Рассмотрение этого дела не происходило, несмотря на то, что судьей-докладчиком по этому делу еще 23 февраля 2018 был подготовлен доработанный проект решения, который был роздан судьям. Однако председателем КС не включал дело в повестку дня заседаний, или оно включалось и снималось с рассмотрения по его же предложению или по другим надуманным основаниям. Это дало основания судьям Н. Мельнику, С. Сас и И. Слиденко сделать вывод об искусственном торможении рассмотрения указанного дела, а также для обоснованного предположения о наличии у главы КС Шевчука личной заинтересованности в таком торможении.

Напомним, что 14 мая Станислав Шевчук был уволен с должности главы КСУ за нарушения Конституции и законов. Через неделю после этого он подал иск в Окружной админсуд Киева, добиваясь возврата ему мантии и поста руководителя Конституционного суда.

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