В воскресенье, 16 июня, православные отмечают Троицу, которая завершает пасхальный праздничный цикл. Она празднуется на 50-й день после Пасхи, каждый год в другую дату, но всегда отмечается в воскресенье. В народе праздник также называют Пятидесятницей.

Духовный смысл праздника

Троица символизирует триединство бога: в лице Бога, Христа и Святого Духа. Согласно Новому Завету, в этот день Святой Дух сошел на апостолов в образе огня. Также ученикам христовым было даровано умение понимать языки разных народов, чтобы они могли проповедовать по всему миру. С этого момента Церковь начала распространяться по всему миру, так что это еще и день появления официальной церкви. Также у учеников Христа появилась способность исцелять людей от болезней и предвидеть будущее.

Считается, что праздник в честь Троицы решили установить сами апостолы. Но официально его утвердили в 381 году, когда в Константинополе был созван II Вселенский собор. В дохристианские же времена в этот день у евреев был земледельческий праздник жатвы.

Выходные на Троицу в Украине

День Святой Троицы - официальный праздник в Украине. По закону, если праздник выпадает на выходные, то нерабочий день устанавливается в ближайший понедельник. Поэтому на этих выходных мы отдыхаем три дня: в субботу, воскресенье и понедельник.

Традиции и приметы

В этот день верующие посещают церковную службу. Храмы и дома украшают цветами, травами, ветками, поэтому в народе Троицу еще называют зелеными праздниками. Православные вспоминают с молитвами сошествие Святого Духа.

В этот день принято собираться всей семьей, часто на Троицу выбираются на природу, на пикники. Раньше незамужние девушки плели венки и надевали их на того, кто им приглянулся. Венки они также бросали в воду - чей венок дальше всех уплывет - та девушка первой выйдет замуж.

На Троицу судили о погоде. Жаркий день предвещал засушливое лето, дождь - урожайное и теплое лето.

Открытки и поздравления с Днем Троицы

Троица - повод увидеть своих родных и близких. А тех, кто далеко, можно порадовать открыткой и поздравлением.

Пусть Троица твою семью хранит,

Пусть год пройдет без боли и обид.

Открыто будет сердце для добра

И радость в доме пусть царит всегда.

Поздравляю со Святым Днем Троицы. Пусть ум, тело и душа всегда будут в гармонии.

Желаю тебе мира, света, добра, веры в себя и других. И пусть надежда дает тебе сил даже в самых трудных ситуациях. С Троицей!

В чистый праздник Троицы

Пусть добро удвоится.

Счастья, радости, здоровья,

Проживать все дни с любовью

Поздравляю с Троицей. Пусть всегда в твоем доме будет понимание, любовь и уважение. На работе - признание. В сердце - мир и покой.

Ты окна распахни - сегодня Троица,

На небе ангелы о тебе молятся.

Чтоб в жизни путь нашел ты правильный

И жил по-своему, но честно, праведно.