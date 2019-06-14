На территорию России сотрудники Россельхознадзора не пустили 800 пчел без документов. Россиянин пытался провезти насекомых из Украины через Белгородскую область и доставить в Чечню. Об этом пишет Lenta.ru.

"Сто пчелопакетов были обнаружены сегодня инспектором управления Россельхознадзора совместно с сотрудником пограничной службы в багажном отсеке автобуса, прибывшего из Украины в многосторонний пункт пропуска "Нехотеевка", - говорится в сообщении.

Ветеринарных сопроводительных документов и разрешения на ввоз насекомых у водителя не оказалось, пчел отправили обратно на территорию Украины.

Уточняется, что ввозить в Россию животных и птиц можно только при наличии разрешения Россельхознадзора и документов о выполнении ветеринарно-санитарных требований.

Ранее "Страна" писала о том, что в Швеции создали "Макдональдс" для пчел.

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