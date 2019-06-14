Лидер политической партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской ОГА и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили встал на учет в военкомате в Киеве. Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу.

"Прошел медицинскую комиссию и встал на военный учет в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, пригоден к военной службе, так что готов с оружием в руках защищать Украину", - сообщил он, приложив к посту фото прохождения комиссии.

Фото: facebook.com

Напомним, в июле 2017 года тогда еще президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. 28 мая президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства Украины. А уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину. Во главе партии "Рух новых сил" Саакашвили идет на выборы в Верховную Раду.

Ранее "Страна" опубликовала список партии Саакашвили.

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