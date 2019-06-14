Кабинет министров Украины утвердил новый состав правления АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев). Соответствующее решение правительства №488 от 5 июня 2019 года опубликовано в газете "Урядовый курьер" в пятницу, сообщается на сайте ведомства.

В состав правления УЗ вошли: экс-глава Центра исследований и испытаний железных дорог "Чешской железной дороги" Франтишек Буреш, экс-глава польского железнодорожного оператора PKP Intercity Марчин Целеевский, директор по ремонту подвижного состава УЗ Сергей Кушнир и член наблюдательного совета компании Иван Юрик.

В то же время Кабмин вывел из состава правления компании Иренеуша Василевского и Марика Залесного. При этом Желько Марчек и Ремигиуш Пашкевич остаются членами правления компании.

Кадровый отбор новых топ-менеджеров провело рекрутинговое агентство Odgers Berndtson, а поэтапную оценку результатов - набсовет украинского ж/д перевозчика, отметила пресс-служба "Укрзализныци".

Буреш до назначения в УЗ возглавлял Центр исследований и испытаний железных дорог "Чешской железной дороги", работал на руководящих должностях в ряде мировых производителей железнодорожного подвижного состава (Alstom, Skoda Holding Group и Skoda Electric). Уточняется, что в компании он будет отвечать за реализацию выполнения программы по обновлению и строительству подвижного состава.

Целеевський ранее возглавлял польского железнодорожного оператора - PKP Intercity, руководил пассажирской компанией PKP, реализовал проект запуска высокоскоростных поездов в Польше - Pendolino. Кроме того, он руководил польскими авиалиниями Lot Polish Airlines.

Кушнир работает в "Укрзализныце" с начала 2019 года в качестве директора по ремонту подвижного состава. До этого (апрель-октябрь 2016 года) возглавлял службу вице-премьер-министра Украины, работал в должности замминистра и заместителя госсекретаря правительства (2017 года). Его задача в УЗ - выстраивание эффективной системы взаимодействия с правительством, центральными, региональными и местными органами власти.

Юрик с июня 2018 года по июнь 2019 года был членом набсовета УЗ. В 2017-2018 годах - на руководящих должностях агентства содействия инвестициям Ukraineinvest, в 2014-2016 годах - руководитель службы министра финансов, в 2010-2014 годах возглавлял представительство в Украине инвесткомпании Blackstone. Юрик, как отмечает "Укрзализныця", будет возглавлять в компании стратегическое направление привлечения инвестиций и работу с потенциальными инвесторами.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин утвердил стратегию развития "Укрзализныци" на пять лет.

Также мы сообщали, что накануне праздничных выходных онлайн-система продажи билетов "Укрзализныци" дала сбой.