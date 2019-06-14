СМИ назвали имя мужчины Ани Лорак. Он младше певицы на 15 лет. Фото
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщил Telegram-канал "Только никому".
"Мы выяснили личность нового спутника Ани Лорак. Это Егор Глеб", - сообщили авторы.
Фото: t.me/spletni_tg
Визуально 26-летний Егор Глеб (справа на фото ниже), у которого с Лорак разница в 15 лет, очень похож на исполнителя Егора Крида.
Кстати, во времена совместной работы в Black Star мужчины близко дружили. Крид даже упомянул имя тезки в одном из интервью.
На данный момент, пока ни Ани Лорак, ни Егор Глеб информацию о романе не подтвердили.
Напомним, что Ани Лорак опубликовала фото в коротких шортиках и намекнула на карьеру в США.
Также до этого СМИ сообщили, что Ани Лорак распустила всю свою многолетнюю команду.
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