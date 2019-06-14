В Днепре грузовик DAF едва не упал с моста. Инцидент произошел 14 июня около 6:30 на Самарском мосту областного центра. Кабина фура зависла над обрывом, но, вероятно, груженый прицеп не дал автомобилю упасть. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительным данным, водитель грузовика двигался со стороны улицы Маршала Малиновского. Вероятно, в какой-то момент он потерял управление и при повороте на Самарский мост съехал в кювет, где начинается речка. К счастью, прицеп удержал автомобиль, и DAF не отправился дальше в воду.

Водитель грузовика от комментариев отказался. Из-за инцидента частично ограничено движение в сторону жилмассива Игрень.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в реку Рось попали химикаты после ДТП с грузовиком.

Также мы сообщали, что под Ровно маршрутка врезалась в грузовик и легковушку, есть пострадавшие.