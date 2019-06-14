Вчера партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" огласила весь список на досрочные выборы в Раду.

В Сети обратили внимание на №30 этого документа. Под ним оказалась скандальная чиновница Наталья Баласинович - глава Васильковского райсовета Киевской области.

"Страна" вспоминает все, что известно о женщине, не раз становившейся героиней YouTube.

"Личный адъютант Кононенко"

Наталья Баласинович – жена советника мэра Киева Богдана Баласиновича. Она возглавляет райсовет Василькова, что под Киевом.

На сайте райсовета указано, что у Натальи - два высших образования, оба - из КНУ им. Шевченко. До избрания на должность занималась бизнесом.

В 2014 году Наталья Баласинович возглавляла избирательный штаб БПП на округе №94 (Обуховский и Васильковский районы Киевской области). Это так называемый "округ Кононенко" - скандального соратника Порошенко.

По спискам партии Порошенко в 2015 году она стала депутатом райсовета. В том же году сразу два карьерных скачка - зампред Васильковской РГА и с ноября - глава райсовета.

Журналисты связывают Баласинович с соратником Порошенко Игорем Кононенко.

"Баласинович — это личный адъютант Игоря Кононенко, человек, которого вырастил Кононенко, который молится на Кононенко. Которого Коненко, при помощи Татьяны Засухи, еще одного феодала на 94-м округе, засунул в список "Европейской солидарности" в благодарность за то, что она ломала местных депутатов под Кононенко, обеспечивая там его бюджетные интересы и обещала, что она выиграет ему выборы", - заявил в своем видеоблоге телеведущий Александр Дубинский, который баллотируется по тому же округу от "Слуги народа".

При этом в декларации у чиновницы - не так уж много всего для ее статуса. 112-метровая квартира в Киеве, кроссовер "Ниссан Кашкай", 75 тысяч долларов и 900 тысяч гривень налички.

Кстати и квартира, и машина оформлены на ее мать Татьяну Цветкову. Также в декларации отсутствуют доходы мужа, что вообще-то обязательно.

Наталья Баласинович имеет награды от Украинской автокефальной церкви, которая позже перешла в ПЦУ.

Скандалы с участием Баласинович

Несмотря на два высших образования, чиновница известна как любитель "крепкого словца".

На одном из видео, попавших в YouTube, Баласинович матерно оскорбляет женщину и предлагает ей похудеть. Авторы видео утверждают, что глава РГА таким образом общается с полицейскими.

Отметим, что видео появилось в Сети вчера - когда стало известно о выдвижении Баласинович от партии Порошенко. По всей вероятности, это оперативная съемка полиции.

Впрочем, были и другие инциденты с чиновницей. В марте 2018 года вышел сюжет ТСН, в котором Баласинович якобы избила консьержку.

В кадр попала любительская съемка некоторых моментов общения Баласинович с ее свекровью - матерью мужа чиновницы Богдана. На видео - густые проклятия, плевки и нецензурная лексика.

Между женщинами тянулся перманентный конфликт, о котором знал весь дом. В конце концов свекровь велела не впускать невестку в подъезд. Из-за чего и произошел конфликт с консьержкой. Чиновница схватила ее за волосы, но на подмогу подоспела другая пенсионерка, и они вдвоем вытолкали Баласинович на улицу.

"Чтобы ты сдох! Чтобы вся ваша семья сдохла! Я вас так прокляну...", - говорит Баласинович неизвестному автору видео.

На другом видео она говорит "оператору": "Я тебя уничтожу, марамойка. Твои фотографии по всех гробах бл... Васильковщины будут лежать!".