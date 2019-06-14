В сети появился трейлер украинской полнометражной анимационной ленты "Виктор Робот". Запись в Facebook выложило Госкино.

Это первый полнометражный фильм студии "Красная собака" и дебютный полнометражный фильм режиссера Анатолия Лавренишина. Картина создается в классической 2D-анимации с добавлением элементов 3D. Мультфильм рассказывает о путешествии, в которое отправляются обыкновенный робот и маленькая девочка, чтобы найти ее дедушку, который попал в поломанный механический мир.

Персонажей озвучили актеры Мария Аглоткова, Виктор Жданов, Римма Зюбина, Василий Мазур, Богдан Бенюк, Анатолий Хостикоев, Марк Галаневич (ДахаБраха) и Dakh Daughters.

Выход мультфильма запланирован на 2020 год.

Фото: facebook.com/ukrainefilmagency/videos

Напомним, что Госкино Украины заказало анимационный фильм "Виктор-робот" еще в 2016 году.

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