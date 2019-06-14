Бывший глава УПЦ КП Филарет рассказал, как выбирали предстоятеля Православной церкви Украины - он слышал о подкупе в этом процессе. Об этом он рассказал в интервью Главкому.

По словам патриарха Филарета, экс-президент Украины Петр Порошенко хотел, чтобы предстоятелем Украинской церкви был не Епифаний, а митрополит Винницкий Симеон (один из архиереев УПЦ МП, перешедший в ПЦУ - Прим. Ред.). Однако, Филарет настаивал на кандидатуре Епифания, которую тогда продвигал.

"И вот вы обратите внимание на то, что когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двух кандидатов, то за Епифания проголосовали 36 епископов, а за Симеона - 28. Так кто эти 28? 2 - московских, 13 - с УАПЦ, а 13 архиереев - с Киевского патриархата. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата? Потому что Порошенко провел работу", - уверен патриарх.

Патриарх Филарет говорит, что слышал о том, что некоторым епископам платили за голосование за Симеона по $20 тыс. "Я слышал о том, что кому-то из архиереев платили по 20 тысяч долларов. Но правда это или нет - я утверждать не могу", - говорит патриарх.

Также Филарет заверил, что не знает, платились Константинопольскому патриархату какие-то деньги за томос.

Что касается наличия влияния олигархов на Православную церковь Украины, у Филарета в этом сомнений нет. "Влияют. И не только олигархи. Но я не хочу об этом говорить, потому что это только будет ссорить нас (с предстоятелем ПЦУ Епифанием - Прим. Ред.). А нам надо все-таки думать о единстве. Нам надо строить в Украине единую поместную церковь. А если мы друг друга поливать грязью, то не сможем сойтись", - считает Филарет.

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