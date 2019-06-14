Начиная с 10 июня в Украине снова неожиданно начали расти цены на лук, несмотря на то, что посевные площади под культуру в этом году расширили и аграрии уже вовсю собирают урожай молодого овоща. Об этом пишет Ubr.ua.

Как правило в июне, благодаря увеличению предложения озимого лука, цены стремительно падают по всей стране. Но в этом году они существенно выше, чем в прошлом. Главная причина - дождливая погода в южных областях, где в основном и выращивают лук. Обильные осадки мешают производителям собирать урожай. В то время как спрос на ранний лук только растет.

По данным информационного сервиса "Инфо-Шувар", по состоянию на 13 июня украинские фермеры предлагают лук по 9-11 грн/кг, то есть с начала недели цены увеличились на 7-10%. На оптовых рынках ранний овощ сегодня предлагают по 14-16 грн/кг. Для сравнения, год назад приобрести его можно было минимум по вдвое меньшей цене.

На будущей неделе синоптики обещают улучшение погоды на юге. Если они окажутся правы, цены быстро начнут падать, успокоила руководитель департамента "Аналитика" рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

Ранее "Страна" писала о том, почему лук бьет ценовые рекорды и когда он подешевеет.

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