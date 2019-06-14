Опубликован "Барометр счастья в Украине": чем довольны и не очень граждане
Более половины украинцев (51%) убеждены, что для нормальной жизни их доходов не хватает. При этом только 44% опрошенных признались, что довольный своей текущей работой, свидетельствуют результаты ежегодного опроса "Барометр счастья в Украине", проведенного Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА).
Вместе с тем в ЕБА отмечают, что общая картина в этом году немного улучшилась. Интегральный показатель в 2019-м составил 2,61 баллов из 5 возможных по шкале Лайкерта, что на 0,14 балла больше, чем в прошлом году.
Всего оценивали девять ключевых факторов:
- Уровень доходов.
- Текущая работа.
- Системы здравоохранения.
- Системы образования.
- Социальная жизнь и досуг.
- Безопасность.
- Соблюдение прав.
- Экология.
- Общий опыт жизни в Украине.
Так, только 58% украинцев довольны системой здравоохранения, а образования – 52%. 28% опрошенных чувствуют себя в безопасности, тогда как 38% уверены, что их права соблюдаются.
72% респондентов не удовлетворены состоянием безопасности в стране и чувствуют себя неуверенно относительно собственного будущего, 62% отрицательно оценивают правовое поле и регулирования в стране, в частности в контексте отсутствия дискриминации и уровня демократических свобод.
Ассоциация уже второй раз проводит собственное исследование уровня счастья украинцев, и второй раз результат индекса оказывается в отрицательной плоскости. "Наши данные подтверждаются и мировыми отчетами, так, согласно World Happiness Report, Украина занимает 133 место из 156 стран, а, следовательно, входит в тридцатку самых несчастных стран мира", - отметили в ЕБА.
Эксперты подчеркивают, что это мощные сигналы того, что страна нуждается в комплексных структурных изменениях и реформах. Государство должно обеспечить базовые потребности граждан чувствовать себя безопасно и материально защищенными.
Напомним, что по опросу больше трети молодых украинцев живут с родителями.
Также читайте о том, что в USAID выяснили, как много украинцев готовы уклониться от налогов.