Более половины украинцев (51%) убеждены, что для нормальной жизни их доходов не хватает. При этом только 44% опрошенных признались, что довольный своей текущей работой, свидетельствуют результаты ежегодного опроса "Барометр счастья в Украине", проведенного Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА).

Вместе с тем в ЕБА отмечают, что общая картина в этом году немного улучшилась. Интегральный показатель в 2019-м составил 2,61 баллов из 5 возможных по шкале Лайкерта, что на 0,14 балла больше, чем в прошлом году.

Всего оценивали девять ключевых факторов:

Уровень доходов. Текущая работа. Системы здравоохранения. Системы образования. Социальная жизнь и досуг. Безопасность. Соблюдение прав. Экология. Общий опыт жизни в Украине.

Так, только 58% украинцев довольны системой здравоохранения, а образования – 52%. 28% опрошенных чувствуют себя в безопасности, тогда как 38% уверены, что их права соблюдаются.

72% респондентов не удовлетворены состоянием безопасности в стране и чувствуют себя неуверенно относительно собственного будущего, 62% отрицательно оценивают правовое поле и регулирования в стране, в частности в контексте отсутствия дискриминации и уровня демократических свобод.

Ассоциация уже второй раз проводит собственное исследование уровня счастья украинцев, и второй раз результат индекса оказывается в отрицательной плоскости. "Наши данные подтверждаются и мировыми отчетами, так, согласно World Happiness Report, Украина занимает 133 место из 156 стран, а, следовательно, входит в тридцатку самых несчастных стран мира", - отметили в ЕБА.

Эксперты подчеркивают, что это мощные сигналы того, что страна нуждается в комплексных структурных изменениях и реформах. Государство должно обеспечить базовые потребности граждан чувствовать себя безопасно и материально защищенными.

Напомним, что по опросу больше трети молодых украинцев живут с родителями.

Также читайте о том, что в USAID выяснили, как много украинцев готовы уклониться от налогов.