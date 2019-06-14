Бешеная кошка покусала двоих людей в городе Белгород-Днестровский Одесской области. Об этом сообщает региональный пресс-центр Нацполиции.

Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 13 июня. По информации ведомства, в городскую больницу обратились два человека. В ходе обследования на их теле были обнаружены следы от укусов и царапины. Лабораторные исследования показали, что у кошки было обнаружено бешенство. На данный момент пострадавшие проходят лечение.

Начальник районного управления Госпотребслужбы Петр Семкин заявил, что накануне в курортном поселке Затока была обнаружена бездомная кошка, у которой было бешенство.

Ситуация в регионе характеризуется как сложная. Местные власти планируют ввести карантин.

Напомним, что в Бердянске объявили карантин из-за бешенства.

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