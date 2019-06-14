Первый железнодорожный путь Крымского моста построен. Об этом 14 июня сообщает РИА Новости.

Как отмечается, на первый путь ушло пять тысяч тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал. "Путь прокладывался с двух берегов Керченского пролива: бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев - "Тамань" и "Керчь", - говорится в сообщении.

По словам председателя совета директоров компании-генподрядчика строительства "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, скоро состоится финальная стыковка звеньев второго пути, а затем их обустроят всем необходимым для начала перевозок. При этом строительство второго пути идет с небольшим опережением.

Напомним, что по Крымскому мосту пустят первые поезда в декабре.

Перед этим президент РФ Путин заявил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту запустят раньше срока.