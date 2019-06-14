Мексиканская актриса и танцовщица Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни, сообщает El Universal.

В 2016 году у актрисы обнаружили рак яичников, она перенесла несколько операций и сообщила о ремиссии. Однако позже болезнь вернулась. Несколько недель назад ее госпитализировали, состояние продолжало ухудшаться, и семья приняла решение отключить ее от аппаратов искусственного поддержания жизни. 13 июня актриса умерла.

Тысячи поклонников поспешили выразить соболезнования близким Гонсалес. Не остались в стороне и другие звезды мексиканских сериалов. Так, Вероника Кастро, с которой Эдит играла вместе в мыльной опере "Богатые тоже плачут", сообщила, что ей будет трудно смириться с трагедией.

У Эдит остались муж и дочь-подросток. Российскому зрителю Эдит Гонсалес знакома по ролям Марисабель в сериале "Богатые тоже плачут" и Леонеллы в "Дикой Розе".

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Напомним, что в марте в Мексике умер еще один исполнитель главной роли сериала "Богатые тоже плачут".

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