Канадская баскетбольная команда "Торонто Рэпторс" 14 июня обыграла на выезде "Голден Стэйт Уорриорз" со счетом 114:110 и впервые в истории стала чемпионом НБА, пишет портал Чемпионат.

За восемь секунд до финальной сирены защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри при счете 110:111 не смог попасть в корзину с трехочковой дистанции. Этот момент оказался ключевым в поединке.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Уорриорз" Клэй Томпсон, отметившийся 30 очками и 5 подборами. В составе победителей лучшими стали разыгрывающий Кайл Лоури (26 очков, 7 подборов, 10 передач), камерунский форвард Паскаль Сиакам (26 очков, 10 подборов, 3 передачи) и Фред Ванвлит (22 очка, 6 подборов, 3 передачи)

Таким образом, "Торонто" выиграл шестой матч решающей серии и впервые со дня основания клуба в 1995 году стал чемпионом НБА.

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