Настя Каменских опубликовала голое фото из супружеского ложа
32-летняя певица Настя Каменских сегодня утром опубликовала откровенное фото из супружеского ложа.
"Поймал меня с утра мой мальчик", - подписала певица снимок, имея ввиду своего супруга Потапа (38-летнего Алексея Потапенко).
На фото Каменских подняла руки вверх. На ягодицах у нее просматривается белый треугольник. Видимо, певица загорела во время свадебного путешествия в Турции.
Подписчики прокомментировали голое фото Каменских так (орфография и пунктуация сохранены): "Огоо Настя!! Это фото, для личного архива замужней женщины!!!", "Фигура огонь! Только зачем это выкладывать? Это же не порножурнал!", "В трусах было бы не менее красиво и не так дешево смотрелось бы", "опасно, СМИ будут удивлены".
Как прошла свадьба Насти Каменских и Потапа - читайте и смотрите в большом репортаже "Страны".
Уже через неделю после бракосочетания артисты разъехались по разным концертам.
Каменских выступила на дне рождения Метинвеста в том же ресторане, где выходила замуж.