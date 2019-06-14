32-летняя певица Настя Каменских сегодня утром опубликовала откровенное фото из супружеского ложа.

"Поймал меня с утра мой мальчик", - подписала певица снимок, имея ввиду своего супруга Потапа (38-летнего Алексея Потапенко).

На фото Каменских подняла руки вверх. На ягодицах у нее просматривается белый треугольник. Видимо, певица загорела во время свадебного путешествия в Турции.

Подписчики прокомментировали голое фото Каменских так (орфография и пунктуация сохранены): "Огоо Настя!! Это фото, для личного архива замужней женщины!!!", "Фигура огонь! Только зачем это выкладывать? Это же не порножурнал!", "В трусах было бы не менее красиво и не так дешево смотрелось бы", "опасно, СМИ будут удивлены".

Как прошла свадьба Насти Каменских и Потапа - читайте и смотрите в большом репортаже "Страны".

Уже через неделю после бракосочетания артисты разъехались по разным концертам.

Каменских выступила на дне рождения Метинвеста в том же ресторане, где выходила замуж.