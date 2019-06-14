За минувшие сутки на Донбассе противник 29 раз нарушил режим прекращения огня, в результате один украинский военнослужащий получил ранения и еще один боевую травму. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook утром в пятницу.

Также в сообщении говорится, что "на каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащий Минским договоренностям".

По данным украинской разведки, 13 июня один боевик получил ранения, а также были уничтожены один грузовик и гаубица Д-30. "С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза", – сказано в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Генштабе объяснили, почему не началось разведение сил у Станицы Луганской.

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