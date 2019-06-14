Великобритания и Саудовская Аравия присоединились к обвинениям Ирана в атаках на танкеры в Оманском заливе, с которыми ранее выступил госсекретарь США Майк Помпео.

"У нас нет оснований не соглашаться с госсекретарем. Мы с ним согласны", - заявил государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр телеканалу CNN. Он добавил, что "есть история подобных действий Ирана".

Глава британского МИД Джереми Хант также заявил о солидарности с обвинениями Помпео в адрес Ирана. В распространенном заявлении Ханта говорится, в частности, что Лондон предупредил Иран о "неразумности" таких действий.

"Это вызывает глубокое беспокойство и происходит в момент, когда ситуация уже достигла огромной напряженности. Я был в контакте с Помпео, и, хотя мы будем трезво и тщательно готовить нашу собственную оценку, в качестве отправной точки мы принимаем на веру оценкам наших американских союзников", - заявил Хант.

"Мы относимся к этому чрезвычайно серьезно, и мое послание Ирану заключается в том, что если они были вовлечены, то это глубоко неразумная эскалация, которая представляет реальную опасность для перспектив мира и стабильности в регионе", - отметил он.

Напомним, что до этого Помпео обвинил Иран в нападении на два танкера в Оманском заливе. Он отметил, что оценка была основана на разведданных, но не представил никаких публичных доказательств в поддержку своего утверждения.

Мы уже писали, что минувший четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. По некоторым данным, могла иметь место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар, однако официального подтверждения этой версии нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

После этого США срочно отправили в Оманский залив ракетный эсминец.