В России впервые с 2015 года сотрудники полиции получили возможность отдыхать в Турции, Таиланде, а также якобы на Бали и в Эмиратах.

О соответствующем решении главы МВД Владимира Колокольцева сотрудников полиции уведомили 12 июня, сообщает газета Коммерсантъ.

Ассоциация туроператоров указывает, что сотрудникам ведомства разрешили въезд в Турцию, ОАЭ, а также на индонезийский остров Бали. Заявки на бронирование туров в эти страны от служащих системы войск Национальной гвардии стали поступать еще с начала июня.

РБК со ссылкой на турецкие СМИ дополняет, что решение по снятию ограничений с Турции было принято после визита в эту страну высокопоставленных сотрудников Росгвардии во главе с Виктором Золотовым. Помимо вопросов сотрудничества с турецкой жандармерией речь на них шла в том числе и об организации отдыха для военнослужащих и членов их семей на турецких курортах.

Список из более чем ста стран, не рекомендованных для поездок сотрудникам МВД, был обнародован в 2014 году. Российских силовиков предупреждали, что в отношении них там могут совершить провокацию на фоне обострения отношений между РФ и странами НАТО.

"Не рекомендовано" фактически означало, что выезд за границу был запрещен. В основном российские силовики если и могли выезжать за рубеж, то в страны СНГ.

Напомним, что Украина в этом году запретила въезд 3 тысячам россиян и не пустит еще 5,5 тысяч.

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