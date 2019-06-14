Первая группа жителей "ЛНР" поехала в Новошахтинск для получения российских паспортов, сообщил журналистам и.о. "министра инфраструктуры и транспорта" Владимир Евдохин, сообщает РИА Новости.

"Сегодня отправился первый автобус по маршруту Луганск - Новошахтинск. В дальнейшем планируется также к этому маршруту добавить маршрут Луганск - Донецк", - сказал Евдохин.

Он уточнил, что за новыми документами поехали около 30 человек.

В это же время в "ДНР" сообщили, что передали на территорию России 7,5 тысяч пакетов документов местных жителей для получения гражданства.

"На сегодняшний день принято более 8 тысяч документов на получение гражданства Российской Федерации. 7,5 тысяч уже отправлено", - сообщил журналистам "начальник миграционной службы" Владимир Краснощека.

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