В Подольском районе Киева по адресу улица Новоконстантиновская, 21 произошел пожар. Горели склады на территории промзоны, сообщает Информатор.

Вызов на линию "101" поступил в 21:58. По предварительной информации, огонь охватил несколько ангаров на площади 120 квадратных метров.

Поскольку существовала угроза распространения пожару присвоили ранг повышенной сложности. На адрес направили дополнительные силы спасателей и техники.

В 22:28 пожар удалось локализовать, а в 23:10 - ликвидировать. Обошлось без пострадавших.

На время работы экстренных служб полиция перекрывала движение на развороте под путепроводом по улице Новоконстантиновской. На месте работали 35 человек личного состава и 10 единиц основной и специальной техники.

По данным издания, во всех помещениях находились различные предприятия. Что именно стало причиной возгорания — пока неизвестно. Работники утверждают, что пожар начался за забором - возможно, кто-то просто бросил окурок в мусор. Детали инцидента выясняются.

Также сообщалось о том, что на Дарнице за 20 минут выгорели четыре балкона.

Ранее под Киевом молния ударила в древнюю церковь. Пожар тушили всю ночь.