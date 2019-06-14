В Деснянском районе Киева из озера недалеко от дома по адресу улица Николая Закревского, 85 водолазы ГСЧС достали труп мужчины. Тело находилось в 40 метрах от берега на глубине шести метров. Прибывшие на место медики констатировали смерть, сообщает Информатор.

Вызов на линию экстренных служб поступил вечером 13 июня. При обследовании водоема аквалангисты обнаружили и достали из воды тело мужчины. Погибшего доставили на берег, где передали тело силовикам.

Фото: Информатор

Обстоятельства смерти пока неизвестны. Личность мужчины установлена. В день смерти погибшему исполнился 31 год.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве на озере Вербном мужчина утонул после прыжка с тарзанки.

Также спасатели сообщали, сколько человек утонули в Украине в июне.