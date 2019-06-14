Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов помочь президенту Владимиру Зеленскому и сделать его визиты в другие страны успешными. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Прямой".

По словам Порошенко, он знает, как сделать так, чтобы визиты Зеленского в Париж и Берлин прошли очень хорошо и о нем остались только хорошие впечатления.

Кроме того, Порошенко назвал первые три месяца президента "медовым периодом", во время которого новый глава страны знакомится с зарубежными политиками и устанавливает с ними отношения. После этого наладить взаимоотношения уже труднее, считает он.

"Все, что я смогу сделать, я сделаю", — сказал Порошенко.

Владимир Зеленский посетит Париж в понедельник, 17 июня. На следующий день он отравится в Берлин.

Ранее сообщалось о том, что американская газета обвинила Порошенко в коррупции и призвала найти его активы.

Также были озвучены первые 50 фамилий списка партии Порошенко.