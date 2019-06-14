Huawei находится в процессе запуска операционной системы Hongmeng (Хунмэн) для установки ее на своих аппаратах вместо Android, заявил Reuters вице-президент компании Эндрю Уильямсон.

По его словам, процесс запуска собственной "операционки" может занять несколько месяцев. Huawei намерен зарегистрировать марку этой системы, которая сейчас тестируется в Китае.

Как сообщалось, Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.

После этого Google приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании.

В связи с этим, в Huawei приняли решение разработать собственную операционную систему.

"Страна" анализировала, станут ли "кирпичами" смартфоны Huawei и Honor.