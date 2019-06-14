США срочно отправила в Оманский залив ракетный эсминец из-за ситуации с атакой на танкеры, сообщает RT.

Отмечается, что 37-й эскадренный миноносец Mason (DDG 87) направляется к месту происшествия. Указывается, что американская сторона "не заинтересована" в участии в новом конфликте на Ближнем Востоке.

Тегеран, в свою очередь, назвал необоснованными обвинения США по поводу нападений на суда в Оманском заливе.

"Иран категорически отвергает необоснованные обвинения США в связи с инцидентами с нефтяными танкерами, произошедшими 13 июня, и осуждает их самым решительным образом", − говорится в заявлении постпредства.

Также иранская миссия в ООН обвинила США и их региональных союзников, в том числе Саудовскую Аравию и ОАЭ, в "разжигании войны".

Ранее Соединенные Штаты официально обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском залив. С таким заявлением выступил глава Госдепа США Майк Помпео после изучения разведданных.

"Страна" рассказывала о том, что четверг в Оманском заливе были атакованы два нефтяных танкера. По предварительной информации, инцидент случился в 45 км от побережья Ирана.

Из-за происшествия 13 июня выросла цена на нефть.