Сын экс-вратаря СКА Максима Соколова зарезал мать, напал на брата и пытался покончить с собой
Жена бывшего игрока СКА и тренера вратарей петербургского клуба Максима Соколова была убита в поселке Романовка. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
Фото: t.me/bazabazon
"На женщину напал старший сын – 17-летний Максим, убил ее, а после пытался покончить с собой.
Свидетелем происшествия стал Арсений, младший сын Соколовых. По словам мальчика, он слушал музыку, когда в комнату вошел старший брат с фразой "Сейчас я тебя убью". Арсений смог вырваться и броситься за помощью к соседям.
На месте были обнаружены мертвая женщина и ее сын с ранами на теле. Арсений, увидев мать, попытался добить брата и, выхватив нож, несколько раз ударил Максима им в грудь. Тот выжил и сейчас находится в реанимации. Оружие и отпечатки переданы на экспертизу.
15-летний Арсений находится в шоковом состоянии, за ним наблюдают врачи", – говорится в сообщении.
Скриншот: t.me/bazabazon
Максим Соколов-младший занимался хоккеем и входил в состав СКА-1946.
Ранее сообщалось, что в центре Киева из-за сотни гривен на пиво убили женщину-дворника.
Также мы писали, что под Николаевом пытали и зверски убили фермера и его жену.