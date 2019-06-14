Жена бывшего игрока СКА и тренера вратарей петербургского клуба Максима Соколова была убита в поселке Романовка. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Фото: t.me/bazabazon

"На женщину напал старший сын – 17-летний Максим, убил ее, а после пытался покончить с собой.

Свидетелем происшествия стал Арсений, младший сын Соколовых. По словам мальчика, он слушал музыку, когда в комнату вошел старший брат с фразой "Сейчас я тебя убью". Арсений смог вырваться и броситься за помощью к соседям.

На месте были обнаружены мертвая женщина и ее сын с ранами на теле. Арсений, увидев мать, попытался добить брата и, выхватив нож, несколько раз ударил Максима им в грудь. Тот выжил и сейчас находится в реанимации. Оружие и отпечатки переданы на экспертизу.

15-летний Арсений находится в шоковом состоянии, за ним наблюдают врачи", – говорится в сообщении.

Скриншот: t.me/bazabazon

Максим Соколов-младший занимался хоккеем и входил в состав СКА-1946.

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