Прямо сейчас харьковские правоохранители проводят обыски в квартире радикалов, которые снесли памятник маршалу Георгию Жукову в Харькове. Видеозапись происходящего опубликована в сообществе ХС.Харьков в Facebook.

Сообщается, что на место прибыл бывший председатель Харьковской областной государственной администрации Игорь Балута.

Видео: Facebook/ХС.Харьков

Напомним, 2 мая в Харькове представители Национального корпуса снесли бюст маршалу Жукову. У бюста Жукову находились несколько десятков националистов из Национального корпуса и правоохранители. Причем полиция нисколько не мешала радикалам крушить монумент. Один из националистов забрался на памятник, обмотал его лентой, после чего бюст Жукову рухнул на землю.

Также сообщалось, что во время сноса бюста Жукову в Харькове пострадали трое полицейских.