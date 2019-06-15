В среду, 12 июня, в Гонконге прошла массовая протестная акция против нового закона об экстрадиции в Китай, в которой по разным оценкам приняли участия от 300 тысяч до миллиона человек.

Как сообщает Quartz, из-за митинга в городе были закрыты десятки предприятий, магазинов и ресторанов. Кроме того, демонстрацию поддержали и в сети: два крупнейших порносайта прекратили свою работу и повесили уведомление с призывами выйти на улицы.

Одним из них был AVO1 - сайт с азиатским порно, у которого даже есть собственный раздел на Pornhub. 12 июня ресурс прекратил работу и закрыл доступ ко всем видео, а на главной странице оставил послание для пользователей: если они недовольны изменениями, то могут "найти ответы" у здания Законодательного собрания.

Скриншот: AVO1

Вторым порносайтом стал ThisAV, который повесил уведомление о протестах еще 8 июня, перед первыми демонстрациями. Администраторы призвали пользователей защитить свои права и обратились к ним напрямую: "Гонконг умирает. А ты всё ещё дрочишь?"

Скриншот: Twitter/ThisAV.com

Издание Shanghaiist сообщает, что 13 июня оба порносайта заработали, но с новым уведомлением вверху: "Если вы гонконгский полицейский, его родственник или сторонник, покиньте, пожалуйста, этот сайт".

Отметим, поправка об экстрадиции — это новый закон, который с 9 июня рассматривает гонконгский парламент. Согласно нему, подсудимых разрешат экстрадировать в Тайвань, Макао, материковый Китай и другие страны. Протестующие уверены, что благодаря этому КНР сможет репрессировать диссидентов, политических активистов и тех, кто сбежал в Гонконг. В том числе документ называют ещё одним шагом к потере автономии города.

Ранее сообщалось, что в Facebook объявили о запуске технологии против рассылающих чужие порноснимки.

Также мы писали, что Украина обошла Россию и вошла в топ-20 стран по трафику на порносайте Pornhub.