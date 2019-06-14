На Сумщине после укуса овода в карете скорой скончался местный житель
12 июня в городе Бурынь Сумской области в карете скорой помощи умер 38-летний житель района.
Как рассказали в полиции области, его укусил овод.
По факту смерти полиция открыла уголовное производство. Тело направлено в морг.
Укус овода – далеко не безобидное происшествие, которое может привести к осложнениям. Правильно оказанная помощь снизит риск нежелательных реакций.
Его сложно перепутать с укусом пчелы, осы и тем более комара. Понять это можно по следующим признакам:
• резкая боль, насекомое не сразу реагирует на то, как вы его прогоняете, продолжает крутиться возле вас;
• кожа краснеет практически сразу же;
• место укуса начинает сильно чесаться;
• огромный отек развивается буквально на глазах;
• в случае инфицирования место укуса через несколько дней может начать гноиться.
Часто после укуса возникают осложнения:
• аллергия на состав слюны насекомого, которая проявляется после укуса в виде высыпаний;
• образование узлов из-за инфицирования ранки, внедрения под кожу личинок насекомого;
• увеличение лимфатических узлов.
Для того чтобы не возникли подобные осложнения, необходимо правильно оказать первую помощь при укусе, а именно: сразу после укуса:
• постарайтесь прижать место укуса чистой салфеткой;
• приложите что-то холодное, лучше кусочек льда, на несколько минут;
• промойте чистой водой с хозяйственным мылом;
• не страшно, если мыло попадет внутрь ранки, это еще больше снизит риск инфицирования;
• обработайте ранку антисептиком;
• примите привычный для вас антигистаминный препарат.
Если под рукой нет аптечки:
• приложите к ранке растертый чистый лист подорожника или стебель одуванчика;
• отлично дезинфицирует и поможет не дать распространиться отеку, водка с содой или солью;
• старайтесь не чесать место укуса, особенно грязными руками.
Если осложнений избежать не удалось, необходимо обратиться за помощью в медицинское учреждение.
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