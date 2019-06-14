12 июня в городе Бурынь Сумской области в карете скорой помощи умер 38-летний житель района.

Как рассказали в полиции области, его укусил овод.

По факту смерти полиция открыла уголовное производство. Тело направлено в морг.

Укус овода – далеко не безобидное происшествие, которое может привести к осложнениям. Правильно оказанная помощь снизит риск нежелательных реакций.

Его сложно перепутать с укусом пчелы, осы и тем более комара. Понять это можно по следующим признакам:

• резкая боль, насекомое не сразу реагирует на то, как вы его прогоняете, продолжает крутиться возле вас;

• кожа краснеет практически сразу же;

• место укуса начинает сильно чесаться;

• огромный отек развивается буквально на глазах;

• в случае инфицирования место укуса через несколько дней может начать гноиться.

Часто после укуса возникают осложнения:

• аллергия на состав слюны насекомого, которая проявляется после укуса в виде высыпаний;

• образование узлов из-за инфицирования ранки, внедрения под кожу личинок насекомого;

• увеличение лимфатических узлов.

Для того чтобы не возникли подобные осложнения, необходимо правильно оказать первую помощь при укусе, а именно: сразу после укуса:

• постарайтесь прижать место укуса чистой салфеткой;

• приложите что-то холодное, лучше кусочек льда, на несколько минут;

• промойте чистой водой с хозяйственным мылом;

• не страшно, если мыло попадет внутрь ранки, это еще больше снизит риск инфицирования;

• обработайте ранку антисептиком;

• примите привычный для вас антигистаминный препарат.

Если под рукой нет аптечки:

• приложите к ранке растертый чистый лист подорожника или стебель одуванчика;

• отлично дезинфицирует и поможет не дать распространиться отеку, водка с содой или солью;

• старайтесь не чесать место укуса, особенно грязными руками.

Если осложнений избежать не удалось, необходимо обратиться за помощью в медицинское учреждение.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Германии ввели штраф за публичное убийство осы, который достиг 50 тысяч евро.

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