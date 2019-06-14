В лесополосе села под Прилуками случайно нашли мертвого крокодила. Видео
В Черниговской области жители села Сухополова в лесополосе в полукилометре от населенного пункта нашли мертвого крокодила. Об этом сообщает UA:Чернигов.
Труп животного находится в разложенном состоянии, из-за чего стоял зловонный запах и не было возможности отобрать пробы на бак-исследование и сальмонеллез.
По словам замначальника Прилуцкого городского управления Госпродпотребслужбы Владимира Соляника, труп крокодила будет захоронен и будет проведена необходимая дезинфекция.
Перевозить его в биотомичную яму на территорию за городом Прилуки нет необходимости, так как данное животное относится к виду рептилий - это холоднокровные животные, которые не несут угрозы людям.
Происхождение найденного крокодила не известно.
"Мы ведем реестр животных, сельскохозяйственных, но относительно рептилий к нам никто не обращался", - подчеркнул Соляник.
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