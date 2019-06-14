В Черниговской области жители села Сухополова в лесополосе в полукилометре от населенного пункта нашли мертвого крокодила. Об этом сообщает UA:Чернигов.

Труп животного находится в разложенном состоянии, из-за чего стоял зловонный запах и не было возможности отобрать пробы на бак-исследование и сальмонеллез.

По словам замначальника Прилуцкого городского управления Госпродпотребслужбы Владимира Соляника, труп крокодила будет захоронен и будет проведена необходимая дезинфекция.

Перевозить его в биотомичную яму на территорию за городом Прилуки нет необходимости, так как данное животное относится к виду рептилий - это холоднокровные животные, которые не несут угрозы людям.

Происхождение найденного крокодила не известно.

"Мы ведем реестр животных, сельскохозяйственных, но относительно рептилий к нам никто не обращался", - подчеркнул Соляник.

Как сообщала "Страна", в Японии крокодил бизнесмена заживо съел ученого.

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