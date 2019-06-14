Народного депутата от фракции Блока Петра Порошенко и бывшего кандидата в президенты Украины на выборах 2019 года Александра Шевченко в результате конфликта облили из ведра с фекалиями. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, инцидент произошел в четверг, 13 июня, после того, как ему позвонил владелец иванофранковской строительной компании Мельник Груп Дивелопмент Иван Мельник и назначил встречу в парке Военных Ветеранов в Ивано-Франковске в присутствии своего делового партнера.

Как утверждает нардеп, деловым партнером оказался местный бандит Мирослав Кальян, известный в преступных кругах по прозвищу "Патлатый".

"Я встретился с Иваном Мельником и его партнером-бандитом. Они сразу же начали угрожать мне. Требовать, чтобы я не выдвигался в Верховную Раду Украины от города Ивано-Франковска, потому что в округе, как они говорили, должен победить юрист господина Мельника Александр Богачев, которого они пытаются выдвинуть от партии "Слуга народа", - написал он.

По его словам, Мельник и бандит начала угрожать ему началом кампании с клеветой в СМИ, которые принадлежат Мельнику, а также грозились физической расправой ему и его семье. Однако, как отмечает депутат, он лишь посмеялся им в ответ.

После чего под видом работника коммунальных служб города к нему подошел мужчина и вылил не него ведро с грязью.

"...Я требую от правоохранительных органов дать оценку действиям и угрозам преступной группировки в отношении народного депутата.

Также обращаюсь Владимира Зеленского – господин президент, прошу вас дать оценку этим бандитам, которые, прикрываясь вашим именем, стремятся благодаря рейтингу партии "Слуга народа" проникнуть в Верховную Раду. Очевидно, что стремятся они туда вовсе не для служения народу, а для того, чтобы грабить народ", - подытожил депутат.

Отметим, что Александр Шевчено является партнером бизнесмена Игоря Коломойского по курорту Буковель. На выборы президента он шел от партии "Укроп", которую также связывают с Игорем Коломойским.

Скриншот: Facebook/Олександр Шевченко

Видео: Facebook/Олександр Шевченко

Также в сети было опубликовано видео, на котором Шевченко стоит в облитый в парке после происшествия.

Видео: Facebook/Pravda/Правда

Ранее сообщалось, что в списке партии "Слуга народа" оказалось семеро помощников действующих нардепов.

Также мы писали, что в первой сотне "Слуги народа" появилась жена люстрированного прокурора времен Януковича.