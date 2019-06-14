В Днепре вор пытался украсть у глухой женщины телефон, но очевидцы ему помешали.

Как говорится в сюжете ТСН, жертву карманник выбрал на летней площадке кафе в центре города - это была дама, которая разговаривала жестовой речью.

Как только он полез в женскую сумочку и вытащил телефон, это увидели случайные очевидцы. Мужчину догнали и задержали, хотя он и пытался сопротивляться.

Ему скрутили за спиной руки и удерживали до прибытия полиции. Злодеем оказался 33-летний местный житель - его забрали в отделение, а телефон вернули владелице.

Ранее "Страна" рассказывала, как в столице на Печерске у киевлянина из машины украли ружье с американским стволом и две сотни патронов.

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